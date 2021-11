Anitta se fantasia de Britney Spears com look icônico em Halloween com Hailey Bieber

Anitta resolveu relembrar um look icônico de Britney Spears para mais uma noite de Halloween neste domingo (31) em Los Angeles, na Califórnia. A cantora se fantasiou do figurino que a princesinha do pop usou para sua performance no VMA de 2001, quando cantou Slave 4 U.

Mas no lugar da cobra real, com que Britney dançou durante sua apresentação memorável, Anitta usou uma enorme de pelúcia, com a qual fez muitas coregrafias durante a balada (assista ao vídeo abaixo).

Na festa, Anitta posou com muitos amigos, mas uma pessoa em especial chamou a atenção. Em uma das fotos, a cantora aparece ao lado de Hailey Bieber. A modelo, casada com Justin Bieber, que também estava na festa, estava vestida de camareira.

Além delas, Kendall Jenner era mais uma famosa que foi ao Halloween. Ela se inspirou em uma personagem do filme Marte Ataca!, com um peruca enorme na cabeça.

