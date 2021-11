Após casar com 9 mulheres, brasileiro posa com esposas de lingerie em casa: ‘Com minhas meninas’

Após ser destaque na mídia internacional, o brasileiro conhecido como Arthur ‘O Urso’ posa com suas esposas usando somente lingerie. Na imagem, a nova família está saboreando uma pizza. O casamento simbólico foi celebrado em São Paulo.

Bem a vontade, sem camisa, Arthur compartilhou o clique em suas redes sociais: “Com as minhas meninas”.

Arthur já mantinha um relacionamento com Luana Kazaki, com quem até já desfrutou uma lua de mel. Adeptos ao “poliamor” (relacionamento amoroso com mais de duas pessoas, ao mesmo tempo), tomaram a decisão de celebrar o número maior de parceiros com quem se relacionam.

Dessa forma, ele pediu a mão das outras mulheres, que aceitaram a empreitada. Com a cerimônia, o grupo decidiu ‘oficializar’ a união para celebrar o amor livre e o posicionamento contra a monogamia.