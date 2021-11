Após ter conta desativada, MC Poze do Rodo surta com Mark Zuckerberg

MC Poze do Rodo não estar nada feliz por ter seu perfil do Instagram suspenso e decidiu reclamar através de um vídeo postado em uma conta reserva do cantor. O que chamou a atenção dos internautas, é que o rapper decidiu reclamar diretamente para ninguém menos que o dono da cadeia de plataformas Meta, que inclui o Instagram, Mark Zucherberg.

O cantor teve a conta suspensa no último dia 11 (quinta-feira) por causa de um vídeo publicado por ele em que afirma que não gostaria de ter um filho homossexual. MC Poze foi questionado por um internauta sobre se ele escolheria entre um filho homossexual ou uma filha lésbica. Em seguida, ele respondeu da seguinte maneira:

“Me desculpa, mas não tem como, não combina… não vou falar que odeio para não pegar pesado, porque está filmando, mas a lésbica”, respondeu o funkeiro que não demorou muito para que sofresse as consequências de sua fala preconceituosa e logo sua conta na rede social foi suspensa. No Twitter, Poze se manifestou afirmando que não faria outro perfil, entendendo que poderá recuperar o perfil.



Mas ele fez outra conta, inclusive o último vídeo postado por ele, em que pede para Mark Zuckerberg devolver o perfil, foi publicado no novo perfil. A conta suspensa do cantor já contava com mais de 8 milhões de seguidores e além da música, Poze trabalha fazendo publicidade usando o perfil da rede social, ajudando a ganhar um dinheiro extra.

Vou falar pra vocês legal. Fiquei sabendo aqui quem é o dono do Instagram. Ô ‘Marco Zuquembergo’, vumbora querer irmãozão. Excluiu minha conta aí, devolve logo aí enquanto eu tô tendo hein filho, já avisei. Quando eu virar pra putão, já sabe. Devolve logo enquanto eu tô tendo pra não ter estresse comigo, valeu, ‘Marco Zuquembergo’. Vumbora quereer ai e se liga na tua responsa”, disse o cantor indignado.

“Uso a conta para me manter perto dos meus fãs, da minha tropa, como a gente fala, , e mostrar o meu dia a dia profissional… levar alegria para as pessoas, tá ligado? São mais de 8 milhões de seguidores, muita gente me acompanha. O Instagram também funciona como trabalho para mim. Espero que isso seja solucionado o quanto antes, porque acaba me prejudicando”, disse com exclusividade para o EM OFF.

Pai pela terceira vez aos 20 anos

MC Poze do Rodo tem apenas 21 anos mas é dono de muitas polêmicas. Em agosto, divulgou que será pai pela terceira vez depois de engravidar a então namorada, Viviane, de 17 anos. Em uma postagem, o famoso funkeiro colocou a cabeça para fora do carro e gritou: “Eu vou ser pai de novo caralho! Lá vem minha princesa, porr*!“, esbravejou Poze do Rodo. Além de uma sequência de Stories, inclusive, com imagens do ultrassom, Poze ainda postou uma foto ao lado de Viviane, mostrando a barriga, fazendo mais agradecimentos:

“Obrigado Deus, por tudo. Lá vem mais uma princesa”, disse o artista na legenda da imagem. Após a divulgação, a internet começou a criticar a gravidez da jovem. Com a repercussão negativa, o músico desativou o Twitter para evitar entrar em conflitos, já que é fácil ele entrar em discussões: “Sou de raça demais pra bater boca com o povo dessa rede social”, disse Poze, que finalizou afirmando que não queria se estressar: “Fora estresse, só alegria”. Em seguida o perfil foi desativado.