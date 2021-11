Band bate o martelo e define primeira atração musical de programa de Faustão

Os preparativos do novo programa de Faustão na Band seguem a todo vapor e a primeira atração musical do programa do apresentador veterano já teria sido definida. De acordo com informações do site Notícias da TV, Fausto Silva e os produtores da atração escolheram o músico Zeca Pagodinho para ser uma das atrações musicais da estreia do apresentador na Band, que está marcada para acontecer no dia 17 de janeiro de 2022.

Ainda de acordo com informações da publicação, o sambista será o primeiro músico a ir ao programa do comunicador veterano. Outras atrações musicais estão sendo definidas pela produção da programa, mas enfrentam alguns empecilhos como agenda. Outra limitação que o apresentador veterano terá, são os dos cantores que têm contrato exclusivo com a Rede Globo e precisam de autorização para irem em outras emissoras.

Como acontece no caso de Claudia Leitte, Carlinhos Brown, Iza, Michel Teló, Lulu Santos e Ivete Sangalo, a maioria são jurados do programa The Voice, já a “Rainha do Axé” comanda o “The Masked Singer”. Mas o impasse tem tudo para ser facilmente resolvido, já que, o apresentador tem uma boa relação com os cantores contratados pela emissora dos Marinho.

Zeca Pagodinho e Fausto Silva são amigos de longa data. No ano de 2002, inclusive, o músico veterano recebeu das mãos do apresentador, o disco de ouro pelo CD, “Deixa A Vida Me Levar” que teve uma canção com o mesmo nome que fez muito sucesso naquele ano. E o sambista não é o primeiro nome a ser confirmado como atração musical na estreia de Fausto Silva na Bandeirantes.

De acordo com informações divulgadas no último mês de julho pelo colunista André Romano, do site Observatório da TV, o veterano da TV contará também com a participação de um amigo de peso da música sertaneja. O cantor Leonardo deve cantar seus maiores sucessos dos seus mais de 38 anos de carreira no palco do novo programa dominical de Faustão na emissora de São Paulo.