Bêbado e sem CNH, militar do exército é preso ao bater carro canteiro e ferir passageiras

Um militar do exército, de 21 anos, foi preso em flagrante na madrugada desta segunda-feira (1º), depois de provocar um acidente e ferir duas jovens, na avenida Duque de Caxias, na Vila Popular, em Campo Grande. O rapaz estava sem CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e apresentou teste positivo para embriaguez.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado sobre o caso, o acidente foi no sentido centro x bairro, próximo ao acesso a rua Marco Antônio. O condutor perdeu o controle do veículo e bateu em um guard rail no canteiro central.

Uma jovem, de 22 anos, que estava no banco do passageiro ao lado do motorista ficou presa às ferragens do veículo e foi socorrida pelo Serviço Móvel de Urgência (Samu). A equipe precisou usar desencarcerador para fazer o salvamento. Já outra vítima, de 25 anos, que estava no banco de trás, apresentou ferimentos leves.

Durante a coleta de dados, policiais militares constataram que o jovem é militar do Exército Brasileiro, não possui CNH e exalava forte odor etílico. O rapaz fez o teste do bafômetro, que apresentou resultado de 0,49 mg/l de ar alveolar expelido pelos seus pulmões.

O condutor foi preso em flagrante por dirigir sem habilitação e embriagado. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro.