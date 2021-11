Caetano Veloso gravará letra inédita de Cazuza, conta mãe do saudoso cantor

Cazuza foi o tema central de um dos próximos episódios do Podcast do produtor musical Clemente Magalhães. Clê, como é chamado na classe artística, visitou os bastidores da nova montagem de Cazas de Cazuza e conversou com integrantes do espetáculo e também com a mãe do saudoso artista.

Dentre algumas novidades que Lucinha Araújo contou está uma futura gravação que Caetano Veloso fará com uma letra inédita de Cazuza, segundo Lucinha ele deixou 28 obras inéditas e ela tem planos para lançar projetos com toda obra póstuma do artista.

Outra parte do papo que tivemos acesso, Lucinha fala da forma que Cazuza lidava com dinheiro e fama, “Fama e dinheiro pra ele, não embriagava ele. Dinheiro ele rasgava e jogava fora, tanto que eu fui tomar conta do dinheiro dele por isso” comenta mãe do eterno poeta. Essas e outras novidades vocês conferem na entrevista que vai ao ar no canal Corredor 5.