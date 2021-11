Campeonatos sub-11 e sub-13 contará com 21 equipes em 2021

O departamento de competições da Federação de Futebol do Acre (FFAC) confirmou a participação de 21 equipes nas disputas dos campeonatos sub-11 e sub-13. De acordo com Leandro Rodrigues, diretor de competições na FFAC, o sub-13 contará com a participação de 12 equipes lutando pelo título da temporada e a bola vai rolar a partir do próximo dia 30 de novembro. Por outro lado, o sub-11 terá três clubes a menos disputado pelo título com a primeira rodada prevista para o dia 3 de dezembro.

Conforme aprovado no congresso técnico, ocorrido no meio de semana, as equipes inscritas na disputa do sub-13 foram divididas em quatro grupos com três times cada, jogando dentro da sua própria chave e os dois primeiros de cada grupo avançam para a fase seguinte, quando os jogos passam a ser eliminatórios.

O regulamento da competição prevê ainda que, caso uma partida termine empatada no tempo normal, o vencedor seja conhecido nas cobranças de pênaltis.

Na disputa do certame sub-11, as nove equipes inscritas foram divididas em dois grupos, um com cinco equipes e outro com quatro. Os dois primeiros colocados avançam para as semifinais. Em caso de empate o vencedor será conhecido nas penalidades.

Na temporada passada, em virtude das restrições impostas pela pandemia da Covid-19, as duas competições não foram realizadas. O Galvez é o atual campeão sub-11 e o Independência do sub-13.

1ª Rodada

Sub-13

30/11

08h – Galvez x E.E.S e Lazer

09h – Vasco x Flamenguinho

15h – Amigos Solidários x Andirá

16h – São Francisco x Bem Estar

Sub-11

03/12

14h30 – São Francisco x Galvez

15h20 – Recriança x Andirá

16h10 – Bem Estar x Flamenguinho

17h00 – Atlético x Xavier Maia