CCJ do Senado aprova PEC dos Precatórios; texto vai ao plenário

Complemento do voto

Nesta terça, Bezerra apresentou um complemento à proposta, determinando que “os limites, condições, normas de acesso e demais requisitos” do programa permanente serão determinados até 31 de dezembro de 2022.

O novo texto determina também que a regulamentação “fica dispensada da observância das limitações legais quanto à criação, à expansão ou ao aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesa”.

De acordo com o relator, a medida faz com que a “excepcionalidade” sobre a LRF seja exclusiva para 2022.

“Para os anos subsequentes, há que atender aos requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal”, afirmou o relator.

Outras mudanças

Bezerra também definiu os percentuais de pagamento dos precatórios referentes ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental (Fundef).

O texto prevê um cronograma para o pagamento de três parcelas anuais, com o pagamento de:

40% até 30 de abril de 2022;

30% até 31 de agosto de 2023;

30% até 31 de dezembro de 2024.

Há, também, a previsão de que as receitas devem ser aplicadas “na manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental público e na valorização do magistério”.

Em uma mudança de última hora, Bezerra acatou nesta terça-feira um pedido de senadores e decidiu excluir os precatórios do Fundef do cálculo do teto de gastos. A medida, segundo ele, abre espaço de R$ 10 bilhões para o pagamento de precatórios alimentícios.

Comissão mista

Bezerra também incluiu no relatório a criação de uma comissão mista no Congresso, composta por deputados e senadores, para fazer uma análise sobre o pagamento dos precatórios em um prazo de um ano.

O colegiado contará com a cooperação do Conselho Nacional de Justiça e com o apoio do Tribunal de Contas da União (TCU) e terá, entre as atribuições, apurar o desempenho dos órgãos do Executivo responsáveis pela representação judicial e pelo acompanhamento dos riscos fiscais decorrentes das ações judiciais em curso.