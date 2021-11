Com gol de Fred, Fluminense vence o Internacional no Maracanã

O Fluminense deu mais um passo importante em busca da conquista de uma vaga direta para a próxima edição da Copa Libertadores, pois, em partida realizada na noite desta quarta-feira (24) no estádio do Maracanã, derrotou o Internacional por 1 a 0

Com os três pontos alcançados diante de mais de 18 mil torcedores, o Tricolor das Laranjeiras alcançou os 51 pontos, mantendo a 7ª posição, mas abrindo 4 pontos de vantagem sobre o 8ª colocado, que é justamente o Colorado.

A partida teve emoção desde o primeiro minuto, quando Fred dominou dentro da área do Inter e tentou um passe, mas a bola resvalou no braço de Bruno Méndez e o juiz assinalou pênalti.

O próprio camisa 9 do Fluminense foi para a cobrança e não falhou. Este foi o 20º gol de Fred na temporada.

A partir daí o Internacional até conseguiu manter a posse de bola, mas ela acabou sendo pouco produtiva diante de uma defesa muito bem armada pelo técnico Marcão. Com isso, a primeira oportunidade clara do Colorado surgiu apenas aos 43 minutos, quando o volante Edeníson bateu de primeira após bola levantada na área.

Na etapa final o técnico Diego Aguirre até conseguiu deixar a sua equipe mais produtiva após realizar algumas mudanças, mas foi o Fluminense quem criou as melhores oportunidades, em especial em jogadas de contra-ataque com os pontas Caio Paulista e Luiz Henrique.

O Fluminense volta a entrar em campo no domingo (28), quando enfrenta o líder Atlético-MG no estádio do Mineirão. No mesmo dia o Internacional recebe o Santos em Porto Alegre.