Concurso ISE AC com 322 vagas prorroga inscrições até dia 16

Estão prorrogadas as inscrições do concurso ISE AC. Interessados em participar da seleção do Instituto Socioeducativo do Estado do Acre podem se candidatar, agora, até o dia 16 de novembro.

A prorrogação do prazo de inscrições foi confirmado pelo Instituto Brasileiro de Apoio e Deseonvolvimento Executivo, o Ibade, organizador da seleção.

Para se candidatar, basta acessar o site da banca , pesquisar a área destinada ao concurso ISE AC e preencher o formulário com todos os dados. As informações precisam estar atualizadas e completas.

Em seguida, o candidato deverá imprimir o boleto bancário e quitar a taxa de inscrição. Os valores são:

de R$35 para técnico administrativo e operacional;

R$40 para agente socioeducativo;

R$46 para assistente social e psicólogo.

De acordo com o Ibade, o pagamento poderá ser feito até o dia 17. As demais datas do edital não foram alteradas.

Concurso ISE AC tem 322 vagas de níveis médio e superior

Publicado na primeira quinzena de outubro, o edital do concurso ISE AC trouxe uma oferta de 332 vagas para cargos de níveis médio e superior. As remunerações podem chegar a R$3,9 mil.

Nesta seleção, destaca-se o agente socioeducativo com 257 oportunidades, sendo 187 para homens e 70 para mulheres. Para esta função, basta ter o ensino médio completo para concorrer.

Será preciso, também: idade entre 18 e 50 anos, até a data de matrícula no curso de formação, e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria AB. As remunerações são de R$2.978,55.

O valor da remuneração é somado por:

R$870 de salário base

R$230 de complementação do salário mínimo

R$422,40 de auxílio-alimentação

R$541,20 de gratificação de atividade socioeducativa e

R$914,95 de risco de vida.

Veja as demais oportunidades do concurso ISE AC:

Nível médio:

Agente socioeducativo – Masculino: 187 vagas (R$2.978,55);

Agente socioeducativo – Feminino: 70 vagas (R$2.978,55);

Técnico Administrativo e Operacional – auxiliar administrativo: 7 vagas (R$2.326,95);

Técnico Administrativo e Operacional – motorista: 12 vagas (R$ 2.326,95).

Nível técnico

Técnico Administrativo e Operacional – técnico de informática: 3 vagas (R$2.326,95).

Nível superior:

Assistente social: 21 vagas (R$3.908,22);

Psicólogo: 22 vagas (R$3.908,22).

A jornada de trabalho dos aprovados será de 40 horas por semana. Há reserva de vagas para pessoas com deficiência. A prova objetiva está marcada para o dia 5 de dezembro.