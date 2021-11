Denúncia anônima leva PM a esquema de drogas na Baixada da Sobral; dois menores estavam envolvidos

Foi feito um cerco policial e os PMs conseguiram prender os suspeitos que ainda tentaram se desfazer das drogas. Mas dentro da casa foram encontradas 99 pedras de merla, 66 trouxinhas de cocaína, 47 barras de maconha e um revólver calibre 38 com 6 munições intactas e mais uma grande quantidade de dinheiro em espécie oriundo do tráfico de drogas.

Policiais militares da Força Tática do 1° Batalhão estavam patrulhamento de rotina quando receberam uma denúncia anônima que falava que em uma casa estava sendo usada como ‘boca de fumo’. De posse da denúncia, os PMs foram até o local e perceberam que havia pessoas dentro do imóvel.

