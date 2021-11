Depen publica resultado provisório da avaliação psicológica. Confira

O resultado aparece publicado no Diário Oficial da União (DOU).

O candidato deverá acessar a página http://www.cebraspe.org.br/concursos/depen_20 para ter conhecimento do seu código identificador.

Confira os nomes selecionados:

O edital de resultado final na avaliação psicológica, de convocação para a investigação social e de convocação para o envio dos documentos necessários à matrícula no curso de formação será publicado no DOU e divulgado na data provável de 1º de dezembro de 2021.

Certame

O certame visa preencher 309 vagas. Do total de postos, 294 são para o cargo de agente de execução penal, que pede ensino médio e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) a partir da categoria “B”; e 15 para especialista federal em assistência à execução penal, de nível superior, em diversas áreas de formação.

Para os agentes, a remuneração é de R$ 6.030, 23, incluindo gratificação de desempenho e auxílio-alimentação de R$ 458. Para os especialistas, o salário inicial é de R$ 5.865,70.

No caso de especialista, as oportunidades são para as áreas de enfermagem (9), médico clínico (1), médico psiquiatra (1), odontologia (1), psicologia (1), serviço social (1) e terapia ocupacional (1).

A lotação dos aprovados será na sede do Depen em Brasília e nos cinco presídios federais do órgão, que ficam também na capital do país, em Campo Grande (MS), Catanduvas (PR), Mossoró (RN) e Porto Velho (RO).