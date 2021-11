Douglas Souza quebra protocolo na Globo e confirma ida ao BBB22: “Vou ser campeão”

Na madrugada desta sexta-feira (12), Douglas Souza e Pabllo Vittar foram os entrevistados de Pedro Bial no ‘Conversa com Bial’. Sem papas na língua, o jogador da Seleção Brasileira de Vôlei surpreendeu a todos ao confirmar que irá participar do BBB22 no ano que vem.

De fato, após sua performance nas Olimpíadas de Tóquio, o atleta se destacou não só nas quadras, mas também nas redes sociais pela forma como interagia diariamente com seus seguidores. Na época Boninho chegou até a lhe convidar publicamente para adentrar ao reality show em sua próxima edição, e parece que o convite foi real. Isso porque, ao ser questionado por Pedro Bial sobre o burburinho, Douglas Souza fez questão de confirmar que aceitou o desafio, e já se vê como o próximo campeão. “É gente, fazer o que? Futuro campeão do BBB aqui. Eu espero não sair cancelado. Não gente, eu vou sair campeão, se Deus quiser”, disse. Douglas Souza confirma ida ao BBB22 Em seguida, o contratado da Globo voltou a perguntar sobre a situação, achando que ele estava brincando por já ter confirmado sua participação. “Mas sério, você vai se inscrever já para 22, não tem campeonato no meio não?”, indagou Pedro Bial. “Vou, depois a gente corre atrás do campeonato, depois a gente entra em forma, não tem problema. Eu tenho 76 quilos gente, eu entro em forma muito fácil. Eu tenho que aproveitar agora que eu sou novo também, porque eu volto com mais facilidade. Depois eu vou ficando um pouquinho mais velho, aí é um pouco mais de dificuldade”, respondeu Douglas Souza. “Mas tem que aproveitar agora, enquanto a gente está no auge da idade, está bem, e aproveitar. E como a Pabllo [Vittar] falou, aproveitar cada segundo. Não tem como uma oportunidade aparecer na sua frente, você ficar com medo, você não aproveitar. Então tudo eu estou falando sim, tipo ‘ai vamos pra tal lugar? vamos, sim, vamos arrasar, vamos se divertir’”, finalizou o atleta.