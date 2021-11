Empresário vendia falsa cachaça com combustível para carro e substância que mata, diz polícia

Os envolvidos podem responder por crime tipificado como “corromper, adulterar, falsificar ou alterar substância ou produto alimentício, assim como a exposição à venda, a manutenção em depósito para venda e distribuição de produtos falsificados, corrompidos ou adulterados”.

Segundo as investigações, o etanol transformado no processo de falsificação da bebida pode virar metanol, “substância que mata mais que o etilenoglicol“, segundo Lucas Guimarães, fiscal do IMA.