Ex-BBB Felipe Prior surpreende e pede beijo a Patrícia Abravanel, que reage

Felipe Prior foi um dos participantes do Programa Silvio Santos, do SBT, neste domingo (31), e surpreendeu Patrícia Abravanel. A apresentadora, cabe lembrar, está no comando da atração enquanto o dono da emissora não retorna às gravações.

O arquiteto participou do quadro Não Erre a Letra, com os também ex-BBBs Kerline Cardoso, Arthur Picoli, Lucas Gallina, Paula von Sperling e Emilly Araújo, e pediu um beijo da titular do Vem Pra Cá.

“Posso te dar um beijo“, pediu Felipe Prior, no palco do programa. Patrícia Abravanel, que é casada com o deputado e ministro das Comunicações Fábio Faria (PSD), reagiu com muita surpresa: “Se liga, ô!. Vai procurar a sua turma!”.

A comunicadora ainda declarou: “Sou uma mulher casada, Prior. E com três filhos”. O ex-BBB tentou se corrigir: “Mas um beijo na mão”. A filha de Silvio Santos, porém, não caiu no papo do arquiteto: “Vai catar coquinho!”.

Na edição de ontem do dominical, Patrícia também revelou que chegou a receber uma bronca do pai. O dono do SBT falou sobre a forma como a apresentadora tem conduzido o seu dominical.

No programa, a titular do Vem Pra Cá contou que teve um “briga” com o pai pelo telefone. Segundo ela, a ligação durou cerca de 30 minutos, onde ele opinou sobre o desempenho dela à frente da atração.