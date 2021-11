Fecomércio/AC, Sincopeças, Sinvvea e Sebrae no Acre realizam Pit Stop Automotivo e Feirão de Veículos

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Acre (Fecomércio/AC), o Sindicato do Comércio Varejista de Veículos de Rio Branco (Sinvvea) e o Sindicato do Comércio de Peças e Acessórios de Veículos do Estado do Acre (Sincopeças), em parceria com a Sem Fronteiras Internet, apoio da Uninorte e patrocínio do Sebrae no Acre, realizam nos próximos dias 4 e 5 de dezembro o Pit Stop Automotivo e Feirão de Veículos. O evento, que ocorre no estacionamento da Uninorte, tem como objetivo principal fomentar a aproximação do público consumidor com os segmentos do comércio atingidos pela pandemia. Para participar, os interessados devem doar 1 kg de alimento não-perecível, destinado ao programa Mesa Brasil do Sesc.

A ideia é que, no Pit Stop, o motorista conduza seu veículo a um checkup geral gratuito, além de receber o diagnóstico de manutenção e, por fim, saber quanto precisará investir para manter o automóvel de acordo com os padrões de segurança exigidos.

Além disso, no Feirão de Veículos, o segmento de concessionárias de veículos novos, sejam eles automóveis ou motocicletas, além das revendas dos seminovos, estarão apresentando produtos com condições e preços além dos observados no dia-a-dia empresarial. Segundo o presidente do Sinvvea, Elvando Albuquerque, esta é uma ótima oportunidade. “ Principalmente para aqueles que procuram um automóvel novo ou seminovo em condições diferenciadas”.

De acordo com o presidente do Sincopeças, Valdemir Alves Nascimento, o acesso se dará pelo portão da BR-364. “Onde os interessados poderão adentrar, realizar o check up veicular e passar um dia agradável, quebrando a rotina do distanciamento e isolamento social”, finalizou.