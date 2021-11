Gêmeos do ciclismo representam o Acre nos Jogos Escolares

Os Jogos Escolares Brasileiros acontecem no Centro Olímpico, na Barra da Tijuca, e contam com a participação de mais de 6,2 mil atletas de todos os Estados da federação. Ao todo são 17 modalidades esportivas e serão distribuídos 195 troféus e 2.247 medalhas aos vencedores.

E em se tratando de uma competição de nível nacional, eles foram muito bem. Ana Beatriz ficou no décimo segundo lugar geral na categoria feminina e Mauro Henrique, no primeiro dia de competições, terminou a prova em quinto lugar. No segundo dia ele ficou na nona posição.

Ana Beatriz Medeiros da Rocha e Mauro Henrique Medeiros da Rocha são gêmeos. Também estudam na mesma escola, a Lourival Sombra, no Conjunto Tangará em Rio Branco. São eles que representam o ciclismo acreano nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs), que acontecem na cidade do Rio de Janeiro.

