Geraldo Luís surge extremamente abatido após ser internado às pressas por problema no coração

O apresentador da Record, Geraldo Luís veio a público se manifestar sobre os últimos ocorridos em sua vida. Em suma, ele falou sobre ter sido internado às pressas por um problema de coração. Além disso, aproveitou para agradecer o carinho dos fãs.

“Eu tinha que vir aqui agradecer por mais uma vez vocês orarem”, disse ele logo no início de seu pronunciamento. Desse modo, de acordo com Geraldo Luís, ele estava sentindo um cansaço fora do comum nas últimas semanas.

“A gente não tem mais 20 anos de idade. Comecei a ter uma canseira absurda (…), muito grande. Pensei que poderia ser o diabetes e realmente descompensou. De duas semanas pra cá começou a oscilar. Quando ela sobe, a gente fica muito mal. Eu preciso ter uma reeducação alimentar, tô tentando tirar o pão da minha vida”, disse ele, completando que logo foi em busca de um médico.

“Pelos sintomas que nós tivemos, pensamos que seria causa de cirurgia, de estar precisando, ter uma obstrução [das artérias], mas graças a Deus não.”

Sendo assim, o apresentador da Record, Geraldo Luís então passou por um cateterismo que detectou a existência de placas de gordura. Contudo, o caso não é cirúrgico.

“Já estava internado, fizemos o cateterismo e realmente se comprovou: essas placas de gordura nas coronárias. Essas placas, a preocupação é com as sequelas da Covid muito forte que eu tive. Eu tive sequelas e tô tomando remédios até hoje. A gente fica muito preocupado”, avisou ele.

Geraldo Luís revela dores no peito

A revelação do problema de Geraldo Luís veio no último sábado. Dessa maneira, por meio de seu Instagram, o jornalista contou que sentiu algumas dores no peito, seguida de um mal-estar, e preferiu procurar ajuda médica. Já no hospital, ele descobriu placas de gorduras nas artérias do coração. No entanto, agora, ele já está em casa.