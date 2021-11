Homem leva três facadas, consegue correr para pedir ajuda e vai parar em estado grave no PS de Rio Branco

Evenilson Pereira da Costa, de 40 anos, foi esfaqueado três vezes, na noite deste domingo (14), em um beco localizado na Rua Serrano, no bairro Recanto dos Buritis, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de populares, Evenilson estava caminhando em via pública, quando acabou se desentendendo com um pessoa que estava em posse de uma faca, que desferiu três golpes, sendo que um acertou a costas, outro no tórax e um terceiro no braço esquerdo da vítima. Após a ação, o agressor fugiu do local.

Após ser furado, Evenilson correu e pediu ajuda a uma família em uma residência, que ajudou a vítima e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que esteve no local, prestou os primeiros socorros e encaminhou a vítima ao Pronto Socorro de Rio Branco em estado de saúde grave.

A Polícia Militar esteve no local e tentou procurar pelo autor do crime, mas ele não foi preso até o momento. As investigações ficarão a cargo da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).