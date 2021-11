Inep libera consulta aos locais de prova do Enem 2021

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) liberou, nesta quarta-feira (3/11), a consulta aos locais de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021, por meio do Cartão de Confirmação de Inscrição.

Para acessar o cartão, é preciso utilizar o login e senha do inscrito para acessar a Página do Participante pelo computador, tablet ou celular, por meio do aplicativo oficial do exame. Lá, estarão disponíveis informações sobre o número de inscrição; data, hora e local das provas; atendimento especializado, caso solicitado; opção pela prova impressa ou digital; e opção de língua estrangeira. Caso o participante tenha esquecido a senha para acesso, pode recuperá-la ao clicar em “Entrar com Gov.br” na Página do Participante. Assim, o login será unificado ao Governo Federal. Depois disso, será preciso informar o CPF e clicar em continuar.

O participante será encaminhado para uma nova página, onde basta marcar “Esqueci minha senha”. Em seguida, é preciso selecionar a opção para recuperar a senha: validação facial, bancos credenciados, e-mail, celular ou internet banking. O Inep afirmou que não envia informações sobre locais de prova pelos Correios, e-mail, SMS ou outros aplicativos de mensagens e aconselha o participante a não fornecer dados pessoais, pelo risco de golpes. Em caso de dúvidas, o instituto pode ser acionado pelos canais oficiais ou pelo número 0800 616161.

Além disso, o participante deve entrar em contato com o órgão organizador do exame, caso os dados pessoais ou as informações básicas de inscrição estiverem erradas, a fim de que seja feita a correção. Os locais de prova, atendimento especializado e língua estrangeira não podem ser alterados.

A prova

A aplicação das provas impressas e digitais do Enem 2021 será realizada nos dias 21 e 28 de novembro. Já nos dias 9 e 16 de janeiro, ocorrem os exames para Pessoas Privadas de Liberdade (PPL). O exame será aplicado em 1.747 municípios, atendendo 18 cidades a mais que no ano passado.

São esperados mais de 3 milhões de participantes para as provas nos dias 21 e 28 de novembro deste ano.