Internada com pneumonia bacteriana, Valesca tranquiliza: “Já já indo para casa”

Valesca Popozuda tranquilizou os fãs após ser internada com pneumonia bacteriana no domingo (7) no Rio de Janeiro. A cantora usou o perfil nas redes sociais para avisar que está bem e que “já já está indo para casa”.

A funkeira deixou claro que não está com Covid-19. Ela fez um teste que deu negativo apra a doença. “Amores eu tô internada, não é Covid, é pneumonia mesmo, porém graças a Deus com sintomas leves, tosse”, disse.

“A equipe médica é super atenciosa e tô aqui porque estou tomando medicamento intravenoso, que é mais rápido mesmo. Mas estou bem e obrigada pelas orações. Já, já tô em casa! Mas tô ótima. Amo vocês e obrigada pela chuva de carinhos que eu tô recebendo”, escreveu ela no Twitter.

E vcs já falaram Eu te amo para quem vcs amam hj? Amo vcs❤️ obrigada pela chuva de carinhos que eu To recebendo 🙏🏻 — Valesca Popozuda 💋 (@ValescaOficial) November 9, 2021

Simmmmm agora só ficar de repouso e pronto! https://t.co/bN8edcAkIg — Valesca Popozuda 💋 (@ValescaOficial) November 10, 2021

Segundo o último boletim médico divulgado pelo Hospital Norte D’Or, na zona norte do Rio, na terça-feira (9), Valesca estava com uma pneumonia bacteriana grave. A funkeira chegou com dores no peito e dificuldade para respirar. Mas dois dias após a internação, ela está lúcida e sem falta de ar.

A assessoria de imprensa se manifestou e informou o estado de saúde. “O escritório Valesca Produções informa que a cantora Valesca Popozuda está internada, no Hospital Norte D’Or do Rio de janeiro, com pneumonia bacteriana. A artista chegou a fazer o teste de Covid e o resultado deu negativo. A internação aconteceu para o melhor acompanhamento e breve recuperação da paciente. Valesca apresenta quadro estável e boa resposta ao tratamento clínico, com breve previsão de alta. O escritório agradece o carinho de todos”.