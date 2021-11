James Blunt reivindica parte da autoria de ‘Coração cachorro’ e negocia acordo com compositores brasileiros

CLIQUE AQUI e veja o vídeo abaixo e compare as três músicas. Em seguida leia a história de “Coração cachorro”.

Antes de abocanhar o primeiro lugar das paradas de streaming, “Coração cachorro” foi desacreditada. “Ela sofreu chacota. Falavam: ‘Você acha que o mercado vai consumir isso?'”, diz Daniel. “Achavam que era bobeira, e hoje ela acordou no número 1 do Spotify”, ele comemora.

Em março de 2021, ele combinou um encontro para escrever com três amigos compositores da editora Jujuba, uma fábrica de hits em Fortaleza – outros dois acabaram se juntando, formando a matilha de seis. Naquela noite, eles fizeram duas músicas: “Band-Aid” (ainda não lançada) e outra que chamavam no início de “Coração acorrentado”.

“Não pode vir com uma frasezinha comum. A gente tem que surpreender. Aí o PG do Carmo disse: ‘Pensei numa parada aqui, só que vocês não vão querer.'” Achando que ninguém ia gostar, ele soltou o latido com a melodia de “Same mistake” e “Já me acostumei” para os companheiros.

“Entrou muito bem. Porque um coração cachorro quando vê a pessoa, o que faz? Auuuu. Sofrendo. A gente se amarrou na ideia”, diz Daniel.

Ávine voa

“Tive que convencer minha equipe a gravar essa música”, diz Ávine, 32 anos, nascido em Sobral, no Ceará. Ele aprendeu a cantar na igreja evangélica e depois se arriscou em barzinhos. Aos 20 anos, montou a banda Xé Pop e foi virando ídolo do forró.

Hoje em carreira solo, Ávine é contratado da Vybbe, produtora de Xand Avião. Ele tem destaque neste mercado, mas o primeiro número 1 nacional, que reforça sua agenda no Sudeste, é “Coração cachorro”. Mas no começo “muita gente achava a música estranha”, ele diz.

“Grande parte da minha equipe não queria que eu gravasse. Mas eu tinha certeza que ia dar certo porque é uma música que tem letra boa, romântica, e que tem um refrão no mínimo inusitado. Essa é a fórmula do que está rolando hoje”, diz Ávine, que chamou Matheus Fernandes para a parceria.

O arranjo fez diferença. “A gente queria botar batidas mais eletrônicas. Meio piseiro com funk”, ele define. “Cadenciamos o ritmo e colocamos alguns elementos de TikTok, do funk, que estão rolando no mercado.” O plano foi certeiro: a música hoje é campeã de dancinhas no app de vídeos.

E o refrão filhote de ‘Same mistake’?

“Na hora do “auuuu”, com certeza, a inspiração é no James Blunt. Só que ela é apenas uma citação. A música não é uma versão. É um jogo de melodia, de voz, do cachorro latindo. Tem todo um contexto, um significado até chegar ao “auuuu”, disse Daniel dos Versos ao g1 em outubro, antes da notícia de que um acordo estava sendo negociado.

“Tanto que a melodia do começo é diferente. Você não consegue colocar uma música em cima da outra e dar um play. Elas se chocam, não são iguais. A música da Calcinha Preta, sim, é uma versão”, ele compara.

“Já me acostumei” não é a única versão não autorizada feita pelo Calcinha Preta. O grupo fez diversas adaptações desse tipo, e já contou ao podcast g1 ouviu que teve problemas com direitos autorais por isso.