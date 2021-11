LeBron James comenta incidente com torcedores em jogo contra os Pacers

Na transmissão não ficou claro o que foi dito e o astro se recusou a entrar em detalhes quando questionado sobre o assunto em entrevista pós-jogo. No entanto, na sua opinião, os torcedores, claramente, ultrapassaram os limites.

Na transmissão não ficou claro o que foi dito e o astro se recusou a entrar em detalhes quando questionado sobre o assunto em entrevista pós-jogo. No entanto, na sua opinião, os torcedores, claramente, ultrapassaram os limites.

“Há uma diferença entre torcer… e então há momentos em que isso ultrapassa o limite”, explicou o ala. “Quando gestos obscenos e linguagem aparecem, não podem ser tolerados”.

Posteriormente em uma rede social, foi comentado por uma pessoa, possivelmente presente no ginásio, que os comentários feitos teriam sido sobre o filho mais velho de LeBron, Bronny. Entretanto nada foi confirmado oficialmente.

Westbrook, que estava a poucos metros de distância quando o incidente aconteceu, não quis comentar sobre o assunto.

“Não sei do que você está falando, cara”, afirmou o armador.

Mesmo com o ocorrido, LeBron James se motivou e tratou de responder em quadra com uma atuação espetacular. Ele decidiu o triunfo com duas bolas de três pontos nos momentos finais. O camisa 6 terminou a sua performance com 39 pontos, cinco rebotes e seis assistências, em 43 minutos.

LeBron James get into it with 2 courtside Pacers fans get ejected. 😳

One makes a crying face as she walks out. ☹️pic.twitter.com/4QsXBv5R4l

— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) November 25, 2021