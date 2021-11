Mãe vê ex-marido com atual e se vinga matando 5 dos 6 filhos por afogamento

Uma mulher de 28 anos foi condenada à prisão perpétua por matar cinco dos seus seis filhos, na Alemanha. As crianças tinham entre 1 e 8 anos e foram mortas após a mãe, Christiane K., encontrar uma foto do ex-marido com sua nova namorada.

Ela foi condenada à prisão perpétua com a pena mais severa, sem possibilidade de ser posta em liberdade por pelo menos 15 anos.

Segundo a acusação, em 3 de setembro de 2020, Christiane drogou a bebida dos filhos durante o café da manhã com remédios para dormir. Depois, ela acordou as crianças e levou uma após a outra para o banheiro, onde os asfixiou. O filho mais velho, de 11 anos, conseguiu escapar da casa a tempo.

