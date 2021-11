MC Melody diz que aprendeu a inventar fake news com Anitta

Enquanto participava do Podcats, no comando de Virginia Fonseca e Camila Loures, Anitta, que está de volta ao Brasil, citou o nome de MC Melody, ao fazer elogios à funkeira mirim. No entanto, a Girl from Rio também relembrou o fato de que a garota não quis ser empresariada por ela.

“[Melody] já falou que não quer ser empresariada por mim, porque é maior que eu e tudo bem. Não sou rainha do universo, outras pessoas podem fazer dela a rainha do Brasil. Ela tem muito talento, é bonita…”, disse em determinado momento. Rebatendo o que foi dito, Melody escreveu em seu perfil no Instagram: “Anitta, eu nunca falei que sou maior que você, falei que serei maior que você um dia”. “Se ela se esforçar para cantar bem, profissionalmente, sem ser piada, acho que ela vai bem. Mas Melody tem que ter estratégia certa. Ficar inventando fake news, essas maluquices, não vai ser levada a séria. Na minha opinião. Mas quem sou eu? Ela é muito maior que eu”, comentou Anitta em outro trecho da conversa. “Sobre inventar fake news, aprendi isso vendo seus lançamentos, amiga”, escreveu Melody. E a história não acaba por aí, mais tarde funkeira mirim compartilhou o trecho da entrevista e o que foi dito. Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Melody (@melodyoficial3)