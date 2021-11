Mendigo some do mapa e pressiona Justiça a encontrar seu paradeiro

Mais um episódio lamentável na biografia de Carlinhos da Silva, o Mendigo, ex-integrante do Pânico: ele sumiu do mapa e obrigou a Justiça a iniciar uma busca por seu paradeiro para responder a um processo por homofobia. Ele foi procurado por diversas vezes em seus endereços residenciais, e agora uma publicação no Diário Oficial pede para ele dar as caras.

A juíza Cecilia Pinheiro da Fonseca, da 3ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, determinou que ele se manifeste no prazo de dez dias para atualizar seus dados, como endereço e telefone de contato, e apresente sua equipe jurídica que cuidará de sua defesa no processo.