Menina que nasceu com “máscara do Batman” já passou por 5 cirurgias

Dois anos depois de ter iniciado tratamento na Rússia, a pequena Luna Fenner, de 2 anos e 7 meses, comemora estar virando, em suas próprias palavras, “uma princesa”.

A criança ficou mundialmente conhecida em 2019 como a bebê que tinha “uma máscara do Batman” no rosto, após a mãe dela, a brasiliense Carolina Fenner, iniciar uma campanha de arrecadação para conseguir financiar a remoção do sinal.

Luna nasceu nos Estados Unidos com uma condição rara chamada Nevos Melanocítico Congênito e, quando suas imagens correram o mundo, médicos da Rússia buscaram a família, afirmando que poderiam retirar o sinal, garantindo assim a saúde e a qualidade de vida da criança.

De lá para cá, a menina já passou por cinco cirurgias na cidade de Krasnodar. A primeira aconteceu em outubro de 2019, quando ela tinha apenas sete meses de vida. No primeiro procedimento, três tumores malignos foram retirado da pele da criança.

A última operação está marcada para março de 2022 e vai corrigir pequenas manchinhas que ainda ficaram na face e no bumbum de Luna.

Recuperação tranquila

“Minha filha sai da sala de cirurgia e, duas horas depois, já está dançando. Ela não reclama de dor e nem de nada. A recuperação tem sido muito boa”, conta Carolina. O responsável pelo tratamento é o médico russo Pavel Popov.