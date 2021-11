Menino fica quatro dias sem conseguir abrir o olho depois de pai confundir embalagem de supercola com colírio

Um menino de nove anos ficou quatro dias sem conseguir abrir um dos olhos depois de seu pai confundir uma embalagem de supercola com colírio. Quando o pequeno Rupert se queixou de coceira no olho esquerdo, seu pai, o britânico Kevin Day, de Thirsk, Inglaterra, pegou um pequeno frasco de plástico, que ele acreditava conter colírio, e colocou um pouco do líquido viscoso entre as pálpebras do filho.

Quando o menino deu um grito, Kevin imediatamente percebeu que era supercola. “Fui dominado por um medo enorme de ter cegado meu filho e arruinado sua vida”, disse o pai em entrevista ao Daily Mail. “Entrei em completo desespero e chamei uma ambulância imediatamente”. A operadora que o atendeu informou que ele deveria continuar lavando o olho do menino com água fria até a chegada dos paramédicos.

Leia mais em GLOBO, clique AQUI!