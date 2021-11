Novembro começa com 14 mil vagas em concursos abertos

O mês de novembro começa com concursos abertos em todo país. São mais de 14 mil vagas disponíveis para carreiras de todos os níveis de escolaridade. Os salários iniciais podem passar dos R$20 mil.

A Região Sudeste concentra mais de 60% das oportunidades. Em segundo lugar está a região Nordeste com 17%, seguida pelo Norte, Centro-Oeste e Sul.

O destaque da semana vai para os tribunais. As inscrições do concurso para o Tribunal de Contas da União (TCU), por exemplo, serão abertas na segunda-feira, 1º de novembro.

Há ainda os últimos para se candidatar aos concursos do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais e do Tribunal de Justiça do Amapá. Folha Dirigida separou as principais seleções a seguir. Confira:

Concursos que abrem inscrições na semana

TCU

Logo na segunda-feira, 1º de dezembro, serão abertas as inscrições do concurso TCU. O Tribunal de Contas da União oferece 20 vagas para o cargo de auditor federal de controle externo, com salários iniciais de R$21.947,82.

A carreira é destinada a quem tem ensino superior completo ou habilitação legal equivalente em qualquer área de formação. As inscrições ficarão abertas até 20 de dezembro, pelo site da Fundação Getulio Vargas (FGV) , banca organizadora.

A taxa para concluir a candidatura é de R$180. O concurso TCU será composto por duas etapas: provas objetivas e discursivas, realizadas em todas as capitais do país. Confira as datas de aplicação:

Prova objetiva: 13 de março de 2022;

Prova discursiva: 22 de maio de 2022.

Sefaz ES

Também na segunda-feira, começarão as inscrições do concurso para Sefaz ES (Secretaria de Estado de Fazenda do Espírito Santo). Ao todo, estarão disponíveis 14 vagas para consultor do tesouro, com remuneração inicial de R$9.653,06.

A carreira tem como requisito: nível superior completo em Ciências Contábeis ou Ciências Econômicas. Além das vagas imediatas, será formado um cadastro de reserva com até 100 aprovados ao final do concurso. Desses, serão 50 em cada área de formação.

O concurso Sefaz ES terá inscrições abertas até o dia 9 de dezembro, por meio do site da Fundação Getulio Vagas (FGV) , banca organizadora da seleção. A taxa é de R$91,05.

Todos os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas e discursivas, marcadas para 20 de fevereiro de 2022.

Cesama Juiz de Fora MG

Por sua vez, a Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) de Juiz de Fora, em Minas Gerais, realiza concurso com 18 vagas imediatas mais cadastro reserva. A oferta é para ingresso em cargos de níveis médio, técnico e superior, com salários de até R$6,3 mil.

Para o nível médio, por exemplo, são oferecidas cinco vagas, nos cargos de auxiliar técnico (três) e operador de estação (duas). Os aprovados terão remunerações iniciais de R$1.943,81 e R$2.208,70, respectivamente.

Os interessados no concurso Cesama Juiz de Fora MG poderão se inscrever a partir do dia 3 de novembro, por meio do site da RBO Concursos , organizadora. Os cadastros serão aceitos até o dia 2 de dezembro.

Para participar, será necessário pagar uma taxa de R$27,99 (nível técnico), R$30,62 (nível médio) e R$47,25 (nível superior).

Os concorrentes serão submetidos a provas objetivas, previstas para o dia 23 de janeiro de 2022, na cidade de Juiz de Fora.

UFC

Fechando a semana, a Universidade Federal do Ceará (UFC) também dará o pontapé inicial para as inscrições do seu novo concurso para técnico-administrativos. Ao todo, são 81 vagas na disputa para cargos que exigem os níveis médio e superior.

Desse quantitativo, são 42 vagas de níveis médio ou médio/técnico e 39 vagas para nível superior. De acordo com o edital, os aprovados serão lotados nos campi da UFC, em diversas regiões: Fortaleza, Crateús, Itapajé, Russas e Sobral

O concurso UFC receberá inscrições de 5 a 28 de novembro, pelo portal da própria UFC, sob organização da Cetrede . As taxas são de R$120 para cargos de níveis médio e médio/técnico; e R$150 para cargos de nível superior.

Todos os participantes serão avaliados por provas escritas, marcadas para acontecer no dia 30 de janeiro de 2022.

Concursos com últimos dias de inscrição

TJM MG

Somente até quinta-feira, 4 de novembro, os interessados no concurso TJM MG poderão realizar a inscrição. O procedimento é feito pelo site do Instituto Consulplan , mediante pagamento da taxa de R$70 para cargos de nível médio e R$90 para nível superior.

O Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais oferece 27 vagas imediatas mais cadastro de reserva para oficiais e analistas judiciários, cargos dos níveis médio e superior, respectivamente. Veja o resumo das vagas a seguir:

Nível médio:

21 vagas de oficial judiciário – especialidade oficial judiciário;

Cadastro de reserva para oficial judiciário – especialidade oficial de justiça;

1 vaga de oficial judiciário – assistente técnico de sistemas;

Nível superior:

1 vagas para analista judiciário – especialidade analista judiciário;

1 vaga de analista judiciário – contador;

2 vagas de analista judiciário – analista de Tecnologia da Informação;

1 vaga de analista judiciário – jornalista.

O concurso TJM MG será composto por provas objetivas e de redação, de caráter eliminatório e classificatório. A aplicação está marcada para o dia 5 de dezembro, no município de Belo Horizonte.

Florianópolis SC

Em Santa Catarina, a Prefeitura de Florianópolis tem concurso aberto para procurador do município. A carreira, que exige nível superior em Direito, tem remunerações iniciais de R$16 mil.

A oferta do concurso é de uma vaga imediata. Porém, no decorrer do prazo de validade (de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período), mais aprovados poderão ser convocados para posse.

O cargo de procurador do município tem como requisitos: curso superior em Direito; inscrição regular na Ordem dos Advogados do Brasil; idade mínima de 18 anos; e pleno gozo de direitos políticos e civis.

As inscrições do concurso podem ser feitas até o dia 1º de novembro, pelo site da Fepese (Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos), banca organizadora. A taxa é de R$180. A seleção terá provas objetivas e escritas no dia 9 de janeiro de 2022.

Procergs

Ainda na Região Sul, a Companhia de Processamento de Dados do Rio Grande do Sul realiza o concurso Procergs 2021. Os interessados podem realizar a inscrição até sexta-feira, 5 de novembro, pelo portal da Fundação La Salle .

Para participar, será preciso pagar uma taxa de R$92,64 (níveis médio/técnico) ou de R$211,22 (nível superior). O candidato não poderá efetuar inscrição para mais de um cargo. A oferta é de 39 vagas, distribuídas da seguinte maneira:

Níveis médio/técnico: assistente técnico em Eletrotécnica e técnico em operação, com ênfase na área de Atendimento, Operações ou Telecomunicações

Nível superior: analista técnico/advogado trabalhista, administrador e analista em computação (diversas áreas).

Os analistas terão salários iniciais de R$6.358,92, enquanto os vencimentos dos técnicos variam entre R$2.960,20 e R$3.946,95. O concurso terá provas objetivas, marcadas para o dia 23 de janeiro de 2022.

TJ AP

O Tribunal de Justiça do Estado do Amapá realiza um novo concurso TJ AP. No total, são 11 vagas disponíveis para a carreira de juiz substituto, de nível superior.

Para concorrer é necessário ter Bacharelado em Direito e três anos de prática jurídica, exercida após a obtenção do grau de Bacharel. A remuneração inicial é de R$30.404,40.

As inscrições ficam abertas até o dia 4 de novembro, pelo portal da FGV, banca organizadora . A taxa é de R$304.

A primeira etapa do concurso, sendo composta pelas provas objetivas seletivas, está marcada para acontecer no início de 2022, no dia 16 de janeiro.

PGE CE

A Procuradoria Geral do Estado do Ceará também está na reta final de inscrições do concurso PGE CE para o cargo de procurador. A oferta é de oito vagas efetivas e imediatas. A carreira tem salários iniciais de R$20.569,31.

O requisito para inscrição é ter curso de graduação em Direito e registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). A jornada de trabalho do cargo é de 30 horas semanais.

Os interessados podem se candidatar até 4 de novembro, por meio do site do Cebraspe, o organizador da seleção . A taxa de inscrição é R$170. A primeira etapa do concurso será uma avaliação objetiva, a ser realizada no dia 19 de dezembro.

Outros concursos abertos pelo país

As Polícias Civis também realizam novos concursos pelo país. Veja quais corporações estão com inscrições abertas no início de novembro:

PC MG

A Polícia Civil de Minas Gerais realiza o concurso PC MG com 519 vagas. A oferta é para ingresso em carreiras de nível superior com remunerações iniciais de até R$12 mil.

As chances estão distribuídas entre as carreiras de investigador, escrivão, delegado, médico legista e perito criminal. Confira os detalhes abaixo, com os requisitos e salários:

Investigador

Nº de vagas: 30

Requisitos: nível superior em qualquer área

Salário inicial: R$4.631,23

Escrivão

Nº de vagas: 397

Requisitos: nível superior em qualquer área

Salário inicial: R$4.631,23

Delegado

Nº de vagas: 62

Requisitos: nível superior em Direito

Salário inicial: R$12.967,43

Médico Legista

Nº de vagas: 9

Requisitos: nível superior em Medicina

Salário inicial: R$10.028,30

Perito Criminal

Nº de vagas: 21

Requisitos: para área geral (nível superior em qualquer área) e para áreas específicas (nível superior em Engenharia Civil, Engenharia Geológica/Geologia ou Medicina Veterinária).

Salário inicial: R$10.028,30

As inscrições ficam abertas somente até 9 de novembro, pelo site da Fumarc (Fundação Mariana Resende Costa), banca organizadora.

A taxa é de R$90 para investigador e inscrição, R$120 para perito criminal, R$160 para médico legista e R$210 para delegado.

As provas objetivas do concurso Polícia Civil MG estão marcadas para as seguintes datas:

12 de dezembro Turno da manhã: Perito criminal e médico legista Turno da tarde: Investigador 19 de dezembro Turno da manhã: Delegado Turno da tarde: Escrivão

PC MS

Já no concurso PC MS, a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul oferece 236 vagas para carreiras de nível superior, com remunerações iniciais de até R$17 mil. Veja a distribuição das oportunidades:

Perito papiloscopista: 42 vagas;

Agente de polícia científica: 36 vagas;

Perito oficial forense (perito criminal): 75 vagas;

Perito médico-legista: 53 vagas;

Delegado: 30 vagas.

Para concorrer é preciso realizar o cadastro e quitar a taxa de R$340,48. As inscrições serão recebidas até 18 de novembro, devendo ser acessado o site da Fapec, a banca organizadora .

Os candidatos do concurso PC MS serão avaliados por até nove fases, de acordo com o cargo.

Com caráter eliminatório e/ou classificatório, as primeiras avaliações serão as provas objetivas. As avaliações estão marcadas para os dias 4 e 12 de dezembro, sendo: