Pai e filho acreanos viajam para Uruguai para assistir a final da Libertadores juntos

Torcedor do Flamengo desde criança, Lincoln passou o amor pelo rubro negro para o filho, nascido em 2002, que pôde ver diversas vitórias do Flamengo, mas não tão de perto como hoje. “Estamos muito confiantes, porém preparados para qualquer resultado, pois estamos muito felizes de poder participar de um evento como esse. Encontramos diversos conhecidos aqui em Montevidéu”, afirma Lincoln Farias Filho.

Palmeiras e Flamengo decidem o título da Copa Libertadores da América 2021 neste sábado, 27, em uma partida no Estádio Centenário em Montevidéu, capital do Uruguai, e diversos brasileiros viajaram para assistir de perto seus times do coração. Os acreanos Lincoln Farias e Lincoln Farias Filho saíram de Rio Branco para torcer, cantar e se emocionar pelo Flamengo.

