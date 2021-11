Paulo Betti se desculpa após comparar Weverton, do Palmeiras, com goleiro Bruno

Após a conquista do título da Copa Libertadores da América , no último sábado (27), o goleiro Weverton, do Palmeiras , agradeceu a Deus em entrevista transmitida ao vivo. O discurso religioso (veja abaixo) foi criticado pelo ator Paulo Betti, que comparou o palmeirense ao goleiro Bruno , ex-Flamengo e condenado pelo assassinato de Eliza Samudio.

“O discurso do goleiro do Palmeiras depois do jogo, aquela falação sobre Deus quando devia estar comemorando, aquela cena dele rezando antes de começar o jogo, me fez lembrar do goleiro Bruno, que rezava no Maraca e depois ia matar a moça e jogar para os cães. Explica muito o Brasil”, tuitou o ator, que apagou o post após a repercussão negativa do comentário, que se tornou um dos assuntos mais comentados na rede social.