Pele de porcelana: 5 truques para tê-lo assim com o mínimo de esforço

Pele de porcelana: 5 astúcia incrível ao longo do ano, para tê-lo suave, compacto e brilhante sem muito esforço. Com comprometimento e perseverança, você terá resultados visíveis em pouco tempo e se sentirá mais bonito e confiante.

Para cada mulher sua pele. Com alguma Mãe Natureza tem sido mais generosa, dando uma pele lisa sem imperfeições. Outros, menos afortunados, lutam com mais do que algumas imperfeições, como espinhas, cravos, descoloração, vermelhidão localizada (mesmo de acne), rugas e assim por diante.

Em certas épocas do ano, a pele é exposta a riscos aumentados. No verão, a exposição prolongada ao sol pode causar sérios danos, especialmente se você não usar proteção adequada. Rugas podem piorar, assim como acne. Deve-se também tomar cuidado com as toupeiras, protegendo-as adequadamente.

Em suma, ser cauteloso nunca é suficiente mesmo durante a estação fria. Tanto no outono quanto no inverno, a pele precisa de mimos extras. Isso porque a chuva, o vento e a umidade enfraquecem a barreira natural de proteção da pele. Você precisa usar um bom hidratante, que nutre a pele mais profundamente.

Todos sabemos que bons resultados são construídos ao longo do tempo. Esse princípio também se aplica à pele. Por isso, é importante realizar, constantemente, uma rotina correta de skincare, com produtos específicos para o dia e a noite, e seguir alguns bons hábitos durante todo o ano.

PELE DE PORCELANA: 5 DICAS PARA TÊ-LO ASSIM EM POUCO TEMPO

Seu bem-estar também passa pela pele. Sempre cuide disso, com todo o amor que você tem. Um rosto descontraído e brilhante é o melhor cartão de visita da sensualidade feminina. Faça de tudo para melhorar o grão da pele, para ter uma pele perfeita, quase porcelana.

A alimentação saudável e um estilo de vida saudável também desempenham um papel fundamental. Mas não é suficiente: há outras boas práticas a seguir, para ter resultados satisfatórios e duradouros. Aqui está o que você deve ou não fazer para preservar sua pele.

Proteja sua pele do sol – Sempre e não só no verão! Você precisa saber que mesmo quando o céu está nublado, os raios ultravioletas filtram de qualquer maneira. Se você quer ter pele de porcelana, proteja seu rosto contra raios UV, porque eles podem causar manchas escuras. A dica extra: no mar use uma proteção de amplo espectro. Em todas as outras épocas do ano, no entanto, escolha um creme diurno multi-ativo, que protege a pele dos raios solares, também contrariando os efeitos do fotoenvelhecimento, da descoloração e das primeiras rugas; Não negligencie a limpeza – Mantenha o rosto sempre limpo, utilizando os produtos certos de acordo com o tipo de pele, normal, seca, oleosa ou misturada. O remédio de uma avó antiga sugere limpar o rosto com bicarbonato de sódio. Dissolva um pouco na água e massageie-a na pele. Em seguida, enxágue com muita água. Com esta astúcia você será capaz de limpar profundamente os poros; Troque as fronhas com frequência – Favorecendo aqueles em tecidos 100% naturais. À noite, nos movemos repetidamente, esfregando nosso rosto no travesseiro. É provável que este último fique irritado em contato com tecidos sintéticos. Siga este conselho e você não terá as chamadas “espinhas do sono”; Aplique a máscara – Pelo menos uma vez por semana. Há muitos no mercado, mas você sempre escolhe aquele que atende às suas necessidades. Vamos dar um exemplo: se você tem oleosa para combinar pele, então aposte em uma máscara adstringente com ação purificadora. Ele vai ajudá-lo a reequilibrar a produção de sebo. Aqui estão cinco receitas simples para máscaras DIY 100% naturais; Beba chá branco – Para ter pele de porcelana, você deve beber entre 1,5 e 2 litros de água. Mas isso não é tudo: bebidas e infusões também desempenham um papel fundamental. Talvez você não saiba que o chá branco é rico em antioxidantes, que ajudam a retardar o envelhecimento fisiológico da pele. Você pode adicioná-lo a qualquer outro tipo de chá sem comprometer seu sabor. Tente integrá-lo em sua rotina diária.

Com essas precauções você será capaz de melhorar a aparência de sua pele. Regras pequenas e simples para ter uma pele lisa como um pêssego, à prova de selfie.

Então, o que você está esperando? Comece a corrigir alguns maus hábitos imediatamente. Saiba que em um rosto mais saudável até mesmo maquiagem é melhor.