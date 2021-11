Piranha devora dedo de banhista adolescente no Rio Paraná

Uma adolescente teve um dedo de um dos pés devorado e outros 30 banhistas ficaram feridos, nos últimos dias, depois de serem atacados por piranhas quando curtiam banho no Rio Paraná, em Laguna Setúbal, na região de Santa Fé (Argentina). Imgens de uma TV local mostram a adolescente recebendo os primeiros socorros na areia. Ela precisou ser submetida a cirurgia para a colocação de enxerto no pé ferido. A área ficou cheia de visitantes por causa de um feriado prolongado.

Ao todo, 20 crianças (uma delas, de 7 anos) ou adolescentes ficaram feridos pelos vorazes peixes. Muitos, incluindo adultos, tiveram ferimentos profundos nas mãos, nos tornozelos e nos pés.

Sergio Berardi, representante do sindicato dos salva-vidas da região, atribuiu os ataques das piranhas às altas temperaturas e ao baixo nível das águas, de acordo com reportagem do site “Infobae”.

“O hábitat natural da piranha é a lagoa e a falta de vazão e a alteração devido às altas temperaturas fazem com que o cardume se volte para o litoral”, explicou ele.

Autoridades locais pediram que banhistas evitem a água, ainda mais que a baixa do rio vai prosseguir no próximos meses, o que compromete muitos passeios de verão.