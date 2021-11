Renata Vasconcellos termina casamento, confirma separação e surge com outro parceiro

Atualmente, à frente do Jornal Nacional com William Bonner, a jornalista da Globo, Renata Vasconcellos, é um dos maiores nomes da emissora. Sendo assim, sempre teve uma vida profissional exemplar. Consequentemente, conquistou a todos os brasileiros.

Entretanto, a vida pessoal de Renata Vasconcellos também chama atenção, mesmo não falando muito sobre isso. Atualmente, ela está casada com o chefe de jornalismo da GloboNews, Miguel Athayde. Contudo, este não é o primeiro casamento da jornalista da Globo. No passado, ela já foi casada e tem dois filhos do seu relacionamento antigo.

Em 2010 a relação com seu primeiro marido, Haroldo Mac Dowell, chegou ao fim. Além disso, vale ressaltar que eles ficaram juntos por 13 anos. Os frutos desse relacionamento, são Miguel Mac Dowell e Antonio Mac Dowell. Mas, por ser extremamente discreta quando o assunto é sua vida íntima, Renata Vasconcellos nunca abriu o jogo sobre o motivo do fim.

Casada desde 2014, com Miguel Athayde, ela também não fala muito sobre os dois. Em suma, a única vez em que ela abriu o jogo sobre, foi em 2015, à revista Contigo.

Na época, Renata Vasconcellos afirmou que a cerimônia deles foi simples. “Sou uma pessoa super-reservada. Não houve nada de festa ou badalação. Se tivesse algo grandioso, eu diria”, disse ela.

Renata Vasconcellos surge com novinhos

Dessa maneira, há poucos dias a jornalista da Globo surpreendeu seus milhares de seguidores. O motivo? Bom, ela publicou uma foto ao lado de seus herdeiros.

Dessa maneira discreta sobre sua vida íntima, a apresentadora chocou a todos ao mostrar como seus filhos não são mais tão novinhos. Miguel Mac Dowell e Antonio Mac Dowell, estão enormes. Sendo assim, vira e mexe, a mamãe coruja publica foto dos meninos, que agora já são rapazes, em suas redes sociais.