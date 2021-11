Roberto Duarte conversa com os servidores do sistema penal e manifesta apoio à categoria

O deputado estadual do MDB, Roberto Duarte, participou nesta quarta-feira, 17, de uma conversa com os servidores do sistema penal que estavam realizando um protesto ordeiro e pacifico, no Hall da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac).

Na conversa, Duarte manifestou apoio aos servidores e afirmou que vai colaborar nos ajustes para incluir os anseios da categoria do Projeto de Lei Complementar (PLC) que institui a carreira da Polícia Penal.

O PLC, que está para apreciação e aprovação do Legislativo estadual, tem por objetivo regulamentar, no âmbito estadual, a Polícia Penal.

“A Lei Orgânica que chegou hoje na Aleac contempla 80% dos anseios da categoria. Nós iremos agora nos reunir com os deputados para discutir e votar o PLC, para avançar nas conquistas para a categoria. Reafirmo mais uma vez meu compromisso com a Policia Penal da qual fui o autor da PEC que os transformou em Policiais Penais”, afirmou Duarte