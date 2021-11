Saiba quais as exigências inaceitáveis de Camila Queiroz para a Globo

Primeiro, é importante entender que a emissora tentava firmar com a atriz uma prorrogação de contrato. “Impactado pelos rigorosos protocolos adotados durante a pandemia, o período de gravação da obra, previsto para terminar no último dia 10, teve que ser ampliado por sete dias”, diz a nota oficial divulgada pela emissora no início da tarde desta quarta-feira (17/11). Acontece que, para firmar o compromisso, Camila Queiroz teria exigido que a emissora mudasse o final de Angel, a protagonista da novela. “Camila Queiroz quis determinar o desfecho da personagem Angel e exigiu um compromisso formal de que faria parte de uma eventual terceira temporada da obra, além de outras demandas contratuais inaceitáveis”, prossegue a nota divulgada pela TV Globo.

Segundo a colunista Carla Bittencourt , Camila não teria ficado satisfeita com o desfecho criado pelo autor, Walcyr Carrasco, para a personagem Angel. Na trama, a modelo morreria no fim da segunda temporada da novela, mas a intérprete da protagonista queria outro final. Por isso o desejo de fazer com que a emissora se comprometesse, em contrato, em escalar Camila para a terceira temporada da novela, caso a trama realmente venha a ser produzida.