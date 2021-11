Saiba quem é Izabela Cunha, nova namorada de Luan Santana

Nesta ocasião, inclusive, Izabela Cunha foi alvo de comparações com Jade Magalhães, ex-noiva de Luan Santana. O ex-casal anunciou o fim do relacionamento de 12 anos, em outubro do ano passado.

Nos comentários da publicação feita pelo perfil Gossip do Dia, os fãs compararam Cunha com Jade Magalhães. “A cara da ex”, “Eu achei muito parecida com a Jade”, “A Jade todinha”, disseram alguns dele.

Reservada com a vida pessoa, o perfil no Instagram de Izabela é privado. Com pouco mais de 1,8 mil seguidores, a morena parece optar pela descrição e não se envolver na vida pública do novo namorado. Nos comentários das fotos postadas por Luan, os fãs aprovaram a relação. Amigos famosos do cantor também aproveitaram para desejar felicidades ao casal.