Sem LeBron, Lakers sofrem virada no fim e perdem para o Thunder

Os Lakers até estiveram melhor durante praticamente todo o jogo. Sem LeBron James, fora por lesão, eles sempre se mantiveram na frente do placar, comandando o ritmo do encontro e até o último quarto, tinham vantagem em dígito duplo. Porém, o Thunder veio muito bem nos minutos decisivos e arrancou na marra a vitória de Los Angeles.

Mesmo com o triunfo, OKC permanece longe da zona de playoffs, com apenas duas vitórias e seis derrotas, na 12º posição da Conferência Oeste. Enquanto os Lakers perdem a chance de escalar a tabela e permanecem na sexta posição da mesma conferência.

Pelos vencedores, destaque para a grande noite de Shai Gilgeous-Alexander. Foram 28 pontos e seis assistências para ele. Luguentz Dort, com 17 pontos, e Darius Bazley, com mais 14 pontos, foram outros destaques de OKC.

Já nos Lakers, sem LeBron, o destaque ficou com Anthony Davis, que terminou a noite com 29 pontos e 18 rebotes. Além dele, Russell Westbrook, 27 pontos e seis rebotes, e Carmelo Anthony, 21 pontos e também seis rebotes, foram outros nomes que contribuíram pelo lado dos californianos.

O JOGO

A bola laranja subiu e logo de cara vimos os donos da casa mais intensos. Parcial de 8 a 0 para abrir a partida e se estabilizar na frente do placar. Os Lakers jogavam melhor e sabiam aproveitar sua melhor característica: defender bem e sair em transição. O Thunder encontrava problemas para atacar e facilitava o trabalho do adversário, que jogava confortável.

No segundo quarto, tivemos momentos. Primeiro dos californianos. Mais uma boa parcial na abertura, dessa vez de 19 a 4. Com 19 pontos de vantagem, parecia que as coisas encaminhariam de maneira mais fácil para a equipe de Los Angeles. Porém, o Thunder não estava morto. Parcial de 23 a 8 no restante do quarto e OKC estava de volta no jogo. Ao fim do primeiro tempo, o placar era de 52 a 48 para os Lakers.

Na volta do intervalo vimos o primeiro sinal de equilíbrio. Oklahoma igualou o jogo e se aproximou do placar. E durante um tempo tudo ficou igualado. Até que Los Angeles encaixou uma parcial nos últimos minutos do terceiro quarto e abriu vantagem. 12 a 4 e oito pontos de vantagem indo para o período decisivo.

Quando tudo indicava que as coisas estavam decididas, mudanças vinham. O Thunder veio com tudo e mais uma vez igualou o marcador. Só que dessa vez, os dois times passaram a se alternar na frente do placar. Bastou um erro dos Lakers que Oklahoma se aproveitou e abriu cinco pontos de vantagem.

No fim, essa pequena diferença acabou sendo importantíssima. Menos de dez segundos no relógio, Carmelo Antony mata uma bola de três pontos e a vantagem fica na mínima. Dois lances livres convertidos por Luguentz Dort e os Lakers poderiam empatar com uma bola de três pontos. Westbrook até tentou, mas desperdiçou e a vitória ficou com o Thunder. Placar final de 107 a 104.

Agora, os Lakers voltam a jogar neste sábado (6), fora de casa contra o Portland Trail Blazers. Já o Thunder volta para seus domínios e recebe no domingo (7) o San Antonio Spurs.