Sessão da CPI do Busão é cancelada por falta de quórum: “Nós precisamos do compromisso de todos”

Na tarde desta terça-feira (23), estava marcada para acontecer mais uma sessão da CPI do Transporte Público, conhecida como CPI do Busão, às 14h30, mas não foi realizada por falta de quórum, que de acordo com a Câmara Municipal, é necessário a presença de no mínimo três vereadores para a abertura da sessão.

“Infelizmente mesmo sendo convocados, avisados e convidados a vir estar conosco nesta CPI do transporte, só viemos eu e o vereador Fábio Araújo, com esse compromisso de realmente trazer uma solução para o transporte coletivo de Rio Branco”, explica a presidente da CPI, vereadora Michelle Melo.

A presidente da CPI diz que quer trazer soluções para os problemas, mas com informação e conhecimento. Na sessão que aconteceria nesta terça-feira, teria a presença do presidente da RBTrans Anízio Alcântara para conversar sobre a situação do transporte público de Rio Branco. “O sr. Anízio estaria aqui conosco falando para nós, poderíamos indagar o porquê de não ter os ônibus que deveria, porque os ônibus estão sem gasolina e o porquê de não está tendo uma frota que realmente faça um bom serviço”, afirma.

“Nós precisamos do compromisso de todos, não só da população, não só do prefeito, não só da gestão, mas de todos os vereadores também, para que a gente possa fazer nosso trabalho que é representar o povo. Enquanto tiver eu e o vereador Fábio de pé, nós estaremos lutando pelo transporte coletivo e por todos os temas que relacionem o cidadão de Rio Branco”, diz Michelle Melo.