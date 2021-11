Sheila Mello quebra o silêncio e expõe briga com Scheila Carvalho

A dançarina Sheila Mello e Scheila Carvalho foram as musas dos anos 90, no É o Tchan. As duas fizeram história dançando muito. No entanto, será que em algum momento elas já brigaram? Bom, a loira decidiu abrir o jogo.

Durante um bate-papo com seus fãs no Instagram, um internauta questionou à Sheila Mello, se ela já havia brigado com Carvalho, durante os tempos em que dançaram no grupo. Contudo, a loira decidiu abrir o jogo e expor tudo, afirmando que elas nunca tiveram atrito sério. “Nunca tivemos nenhuma briga”, disse inicialmente. “O que rolava quando tínhamos fome e sono misturados, todos queriam ir para seus quartos quando acabavam os trabalhos”, disse ela. Além disso, deixando Scheila Carvalho de lado, a dançarina falou sobre seu relacionamento com o nadado Fernando Scherer. Sheila Mello e ele foram casados por 8 anos, após se conhecerem dentro do reality da Record, A Fazenda. Tudo começou quando outro internauta perguntou a relação dela com o pai de sua filha, Brenda. Então, a dançarina admitiu que eles se dão super bem e são mais próximos hoje em dia. Sheila Mello revela motivo para ter posado nua Nos anos 90 e 2000, quando Sheila Mello e Scheila Carvalho ficaram famosas, era muito comum que as musas posassem para capas de revista masculina. Desse modo, a loira abriu o jogo quando outro fã perguntou o motivo dela ter posado nua. Em suma, a principal motivação dela, era o dinheiro. “O primeiro ensaio estava na cláusula contratual de inscrição do concurso, mas os outros ensaios foram pela grana!”, assume. Sheila ainda detalhou um desses ensaios: “Na Playboy do Amazonas, teve um macaquinho que abriu a mala da produção enquanto tomávamos café, ele espalhou por todo o hotel, tinham calcinhas no topo das árvores”, disse ela.