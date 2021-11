Show do cantor Roger SomdBoys em Rio Branco tem primeiro lote esgotado; adquira ingresso no 2º

A venda de ingressos do primeiro lote do show nacional do cantor Roger SomdBoys, vocalista da Banda Forró Boys, que acontecerá no Balneário e Restaurante Ilha do Sol, em Rio Branco, já se encerrou.

O 2º lote promocional está custando R$ 20 e deve ser adquirido o quanto antes.

O evento, que é uma realização do empresário Rafinha Cavalcante em parceria com o Ilha do Sol, será no próximo dia 14 de novembro, às 9h, com pré-show de DJ Borges e pós-show do cantor sertanejo João Victor.

Suportando 7 mil pessoas, o aconchegante espaço familiar pretende receber as famílias acreanas para um domingo de lazer as vésperas do feriado. Rafinha destacou que a organização irá disponibilizar apenas 1.500 ingressos contando com todas as medidas do protocolo de segurança além de seguranças particulares e bombeiro salva-vidas no local.

Quem também vai estar no evento é o modelo e ex-integrante do reality A Fazenda, Marcelo Bimbi.

Quem tiver intesse no ingresso, pode entrar em contato pelos números (68) 99909-1610 e (68) 99991-2150 ou pelo disk entrega, no (68) 98106-7100.

O Balneário Ilha do Sol fica localizado na Estrada de Porto Acre no KM5, próximo ao trevo do Café Contri.