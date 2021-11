Show do vocalista do Forró Boys é sucesso de vendas, eventos e mais; veja a coluna da Kelly

Sugestões: [email protected]

NIVER VALCILENA

A jornalista Valcilena Oliveira trocou de idade no dia 27 de outubro comemorando a data ao lado dos amigos no dia 28 de outubro no Vintage Pub. A coluna registra e deseja um ótimo ciclo!

A digital, Neyelly Brilhos ao lado do cantor, Jhon Amplificado em recente show em Rio Branco.

BÁRBARA CHEGANDO

O casal, Estefânia Melo e Ray Melo estão só felicidade com a chegada da pequena Bárbara. Já estão em contagem regressiva para verem o amor dos dois no braço.

No glamour desta semana a fonoaudióloga, Gabriela Lima curtindo o feriado nas belas praias de Fortaleza.

A pequena Cecília, filha da empresária Nara Karoline arrasando para festa de Halloween.

FEIJOADA DESTAK

A Feijoada da Destak está sendo super concorrida, então corra e adquira seu convite. Atração, Sandra Melo e Paulo Heverton, open bar e 5 horas de all inclusive e Telão com transmissão da final da libertadores entre Flamengo e Palmeiras.

Mais informações: (068) 99201-8115

MARCIA BACKS – AMANDITA

Fique mais linda pagando pouco e com produtos de primeira, isso mesmo! Então não perca a promoção do Amandita Espaço da Beleza e com os cuidados da Hair Stylist, Marcia Backes.

Promoção que cabe em seu bolso!

Contato: 99900-2149

