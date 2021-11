Torcida do Grêmio invade gramado e promove quebradeira na Arena

Parte da torcida do Grêmio protagonizou “cenas lamentáveis” após a derrota do Tricolor Gaúcho contra Palmeiras, que complicada ainda mais situação do time gaúcho no Campeonato Brasileiro.

Enquanto os jogadores deixavam o gramado, dezenas de torcedores invadiram o campo e tentaram invadir o túnel que dá acesso ao vestiário. Sem sucesso, promoveram uma quebradeira, jogando a cabine do VAR (cujos operadores confirmaram um pênalti para o Palmeiras e anulou um gol gremista) no chão. Em outra cena, torcedores de Grêmio e Palmeiras começaram a brigar nas arquibancadas, separados por uma barreira. Os caras brigando entre o vidro pic.twitter.com/iV1lfxgMqd — spfcpics (@spfcpics) October 31, 2021