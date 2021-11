Variante Ômicron, paralisação dos médicos, Whendy Lima e mais: veja o que foi destaque nesta terça no ContilNet

Fique mais informado com os destaques desta terça-feira, 30, no ContilNet

Temendo variante Ômicron, Sindmed-AC emite carta aberta a prefeitos do AC e Gladson

O Sindicato dos Médicos do Estado do Acre (Sindmed-AC) emitiu, nesta terça-feira (30) uma carta aberta a prefeitos do Acre – e ao governador do Estado, Gladson Cameli – pedindo cautela na tratativa da pandemia causada pelo novo coronavírus, sobretudo com o aparecimento de uma nova variante, a Ômicron. Saiba mais.

Com quase um mês de greve, médicos paralisam atividades em quatro unidades de Rio Branco

Faltando apenas 8 dias para completar um mês de greve em Rio Branco, 10% dos médicos ainda estão com suas atividades paralisadas nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) – com base em decisão judicial. Veja mais.

“Forte e reagindo bem”, diz irmã de Whendy Lima sobre estado de saúde do deputado que está na UTI

Dina Lima, irmã do deputado Whendy Lima – que está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) -, usou o seu perfil no Facebook para publicar uma nota sobre o estado de saúde do político. Saiba mais.

Gladson retira de pauta projetos sobre orçamento do Estado para 2022 e criação de cargo da Polícia Penal

O governador Gladson Cameli (PP) retirou de pauta as votações de dois importantes projetos que estavam tramitando na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac). Leia na íntegra.

Ao ContilNet, delegado Marcos Franck confirma prisão de secretário de Mazinho; ele foi encaminhado à penitenciária

O secretário municipal de urbanização do município de Sena Madureira, Jeocundo César, e uma servidora da pasta tiveram prisão preventiva decretada em audiência de custódia realizada nesta terça-feira (30). Saiba mais.