A Fazenda 13: Sthe e Dynho passam dos limites e dormem juntos após fim de relacionamentos

Mas não para por aí! Foi um verdadeiro “encontro”. Na noite desta terça-feira (7), os peões levaram lanches e um edredom para o local onde ficaram até o fim da madrugada.

Além disso, Dynho e Sthe protagonizaram um momento bem fofo, ficando abraçados no lugar. Mas, em determinado momento, a produção mandou eles voltarem para a sede. “Acho que vai liberar de novo depois”, disse ele, após resmungar por ter que sair de lá. Sthe, por sua vez, também ficou insatisfeita de ter que sair.

Bom, eles estavam certos. Apenas uma hora depois, Dynho e Sthe voltaram para o cantinho, levando edredom, pipoca, doce de leite e apenas uma colher para dividir. Desse modo, enquanto conversavam, eles relembraram como se aproximaram dentro de A Fazenda. “Foi na festa do cassino”, afirmou o ex-marido de MC Mirella.

Entretanto, o baque que eles terão quando saírem do reality rural, será enorme. Após MC Mirella pedir o divórcio, foi a vez de Victor colocar um ponto final na relação com Sthe.

Em um longo texto publicado, Victor falou sobre o fim de seu noivado com Sthe. “Levando em consideração o que eu quero para minha vida, também os meus valores e, principalmente, a minha saúde mental e emocional, afirmo que, hoje, dia 06/12/2021, o meu noivado com Sthefane Matos chegou ao fim.”

Victor esculacha atitudes de Sthe

“Desde a entrada dela no reality, já assisti incansáveis vezes as cenas contraditórias a tudo o que eu acreditava existirem entre nós como casal e como família. No entanto, sempre me mantive mais reservado sobre o assunto, aguardando o retorno dela para conversarmos, e ela me esclarecer tudo aquilo que foi visto.”

Por fim, o ex-noivo de Sthe Matos pediu desculpas aos fãs. “Peço desculpas para as pessoas que sempre torceram pelo nosso relacionamento e pela união da nossa família. Nossos planos são apenas os nossos planos. Deus faz do jeito Dele. E o plano Dele será sempre o melhor para nós.”