A Fazenda 13: Veja as 8 tretas mais icônicas do reality show

Solange X Rico

Em uma das primeiras dinâmicas do programa, que rendia prêmios aos peões, Solange Gomes tirou Rico Melquiades da prova, o que desencadeou uma grande discussão entre os dois. De um lado a ex-banheira do Gugu dizia que o influencer estava na Fazenda 13 com a “cota do desconhecido”, além de chamá-lo de feio e viado. Quanto à última expressão, a equipe da peoa teve que se retratar, do lado de fora da sede, por ela. Rico também não ficou quieto e disse que a companheira de confinamento era uma velha coroca, podre e louca. O barraco foi tão grande que os dois precisaram ser afastados pelos outros peões.

Café x Iogurte

A saída de Erika Schneider abalou e muito Rico. Perder uma de suas aliadas tão cedo o deixou tão revoltado que ele, enquanto, os peões do “outro grupo” gritavam, se gabavam e discutiam com ele, Melquiades foi tentar pegar o pote de café para jogar fora e ninguém pudesse usá-lo. Dynho tentou impedi-lo e o peão até se desequilibrou, quase caindo no chão. Ainda assim Rico conseguiu o que queria e jogou o alimento no chão. Victor Pecoraro não deixou barato e jogou um pote de iogurte no influencer, que revidou com um de ketchup. Uma verdadeira lambança e desperdício.

Solange X Erasmo

Durante uma dinâmica, os dois se desentenderam feio e partiram para os gritos. Ele chamou a peoa de venenosa, além de dizer que ela era ultrapassada. Solange, por outro lado, acusou que Erasmo só brigava com mulher e o chamou de bundão.

Solange x Rico

Quando Rico fez uma brincadeira sobre inventar suas próprias regras para A Fazenda e chamou Solange de fofoqueira, ela não gostou muito. A discussão foi tão acalorada que a peoa ameaçou bater no influencer, que disse que a mãe dele faria o mesmo com a modelo.

A tour da Jaqueta

Essa não foi somente uma treta, foi quase um evento para o público da Fazenda. Movida pela raiva, Dayane pegou uma faca e rasgou a jaqueta de Rico, destruindo a peça. Foram dias de calor em Itapecerica da Serra e de ansiedade para os espectadores, que finalmente puderem ver Aline contando tudo o que aconteceu ao peão, que além de ficar muito triste, preferiu, surpreendentemente, se manter quieto.

Marina mandou recado

Após ter ido para a roça, mas ganhado a prova da Fazendeira, Marina fez questão de comemorar, mas também mandou um recado para todos os peões do outro grupo, assim como os que falavam dela: “grita na minha cara”, disse ela.

Panelaço

Mais recentemente, quando estava com o chapéu de fazendeiro, Rico deixou claro que acordaria os peões bem cedo para fazer a divisão de animais. Dito e feito, ele causou uma algazarra ao despertar os outros com o calmo som de… panelas batendo. No susto, todos foram se levantando, mas Dynho, Sthe e Mc Gui revidaram, horas mais tarde, quando o peão descansava e fizeram o mesmo. Foi um barulho sem fim.

Sem treta não é festa?

A festa final da Fazenda 13 também deu o que falar. Horas após a eliminação de Dynho e Sthe, todos os ex-participantes se encontraram com os finalistas para comemorarem o final desta edição. No entanto, antes que os 4 últimos peões chegassem ao local a briga já tinha se instaurado. Liziane jogou bebida em Erasmo e, de acordo com quem estava lá, empurrou Lary quando esta jogou bebida na modelo. Gutierrez ainda foi a responsável por indicar para os recém-eliminados que eles estavam solteiros. Pouco tempo depois, ela foi expulsa da festa.

Ufa, quanta treta! Essa edição com certeza ficou marcada na história da Fazenda.