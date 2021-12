Acompanhado do Papai Noel, deputado Jenilson distribui presentes a crianças na Baixada da Sobral

O deputado Jenilson leite (PSB) realizou, nesta sexta-feira (24), uma ação no bairro Cabreúva, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco, onde foi recepcionado com muitos sorrisos e abraços carinhosos.

O pré-candidato ao Governo levou o Papai Noel e juntos, distribuíram presentes para as crianças e alegria às famílias nesta véspera de Natal. O deputado disse que esta ação é feita anualmente e já virou tradição em seu mandato. “Todos os anos nós entregamos em alguns pontos da cidade, alguma lembrancinha para essas crianças já que muitas vezes as famílias não tem condição de dar um presente, então, já que hoje é o dia do renascimento da esperança e do amor, estamos aqui proporcionando um pouco de alegria”, disse Leite.

Além dos brinquedos para as crianças, as famílias ganharam cestas básicas e o Papai Noel foi a grande atração! A meninada fazia questão de cumprimentar o bom velhinho que, junto com o deputado Jenilson, percorreu diversas ruas da Baixada para presentear o maior número de crianças.

“Agradeço aos parceiros que nos ajudaram para este momento se realizar, pois juntos podemos buscar por dias melhores para o nosso estado. Passamos por muitas coisas no decorrer desse ano de 2021 e hoje, queremos levar alegria e amor para as famílias acreanas”, finalizou o Jenilson Leite.