Adicionar açúcar ao shampoo, a nova tendência com efeitos surpreendentes que está na moda

Adicionar açúcar ao shampoo está se tornando uma nova tendência no mundo da beleza. O açúcar esfolia o couro cabeludo e remove as células mortas da pele, para que possa limpar e hidratar o cabelo com mais eficácia, de acordo com um dermatologista.

Um ingrediente que você tenta evitar para se manter saudável é o açúcar, que recentemente recebeu boas críticas no mundo da beleza.

Adicionar uma colher de açúcar ao xampu pode esfoliar o couro cabeludo e ajudar a hidratar o cabelo, de acordo com a dermatologista Francesca Fusco, que relata no Marie Claire que o açúcar pode transformar seu xampu em uma esfoliação doméstica.

O açúcar é capaz de eliminar as células mortas da pele do couro cabeludo. Sem células mortas, os condicionadores que usamos diariamente para lavar serão mais eficazes, pois serão capazes de hidratar o cabelo de forma mais completa. O açúcar “se dissolve facilmente e, uma vez enxaguado, não deixa resíduos no cabelo”, disse Fusco.

Embora haja muito ceticismo sobre esse método de tornar o cabelo mais macio, recomendamos que você tente mesmo assim.

Às vezes, porém, o resultado da lavagem apenas com condicionador pode não ser agradável, pois pode dar a impressão de um cabelo pesado.

É por isso que o conselho da dermatologista Francesca Fusco de adicionar uma colher de açúcar ao shampoo pode ser um grande compromisso.

UMA COLHER DE AÇÚCAR PARA O SHAMPOO: AQUI ESTÃO OS BENEFÍCIOS

Existem muitos ingredientes que você pode adicionar ao shampoo para melhorar sua eficácia: o bicarbonato de sódio ajuda a desengordurar o cabelo e o vinagre o torna brilhante.

Mas o que acontece se adicionarmos uma colher de açúcar ao shampoo? O resultado será um couro cabeludo limpo e saudável.

Nossos cabelos estão continuamente sujeitos ao estresse e a agentes externos, como poluição, que podem causar coceira, irritação e em alguns casos caspa.

O açúcar pode vir em nosso auxílio e é um ingrediente prontamente disponível e certamente barato.

Ao adicionar açúcar ao shampoo obteremos uma verdadeira esfoliação do couro cabeludo, que ajudará a eliminar a sujeira e a oleosidade.