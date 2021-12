Aleac aprova emenda de R$ 7 mi destinada à academia de Polícia Civil e cria esperança no cadastro de reserva

Os deputados aprovaram, por unanimidade, nesta quinta-feira (16) a emenda coletiva e não impositiva à Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2022, no valor de R$ 7 milhões, para a Academia de Polícia Civil (Acadepol).

O objetivo da emenda é garantir a formação de novos quadros da Polícia Civil, fazendo com que seja possível o chamamento dos aprovados no cadastro de reserva do último concurso.

De acordo com o deputado Roberto Duarte, a aprovação gera uma expectativa de direito para os integrantes do cadastro de reserva. Boa parte do grupo, que estava presente no salão externo da tribuna, comemorou a notícia.

O projeto integral da LOA ainda será votado na tribuna.