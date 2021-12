Blogueira terá que depor à polícia após falar em ‘esfaquear’ Eduardo Bolsonaro

A blogueira e empresária Maria Cristina Fontes de Mattos, conhecida como Tininha Mattos, terá que prestar depoimento à polícia após ter falado em esfaquear o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) . Como determinado pelo Ministério Público, a Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) a convocou para depor na próxima sexta-feira (10).

A declaração que trouxe problemas a Tininha foi dada no início de março, oito meses atrás. Na ocasião, com 41 mil seguidores no Instagram, ela viralizou ao postar que havia perdido a oportunidade de “esfaquear” o terceiro filho do presidente Jair Bolsonaro (PL) e o próprio. Com isso, Eduardo apontou que ela cometeu crime contra a segurança nacional.

